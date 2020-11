« Non mi hanno arrestata , sono a casa mia, ci hanno multati solo perché non avevamo le mascherine». Usa i social Angela Chianello, ormai nota come Angela da Mondello per rispondere alle tante critiche ricevute sul web dopo la denuncia e la sanzione ricevute durante le riprese del video di una canzone ispirata al suo ormai noto tormentone Non ce n'è coviddi. «Siete solo invidiosi - sottolinea Chianello - ma io ci rido sopra».

«Non mi hanno arrestata, sono a casa mia, ci hanno multati solo perché non avevamo le mascherine». Usa i social Angela Chianello, ormai nota come Angela da Mondello per rispondere alle tante critiche ricevute sul web dopo la denuncia e la sanzione ricevute durante le riprese del video di una canzone ispirata al suo ormai noto tormentone Non ce n'è coviddi. «Siete solo invidiosi - sottolinea Chianello - ma io ci rido sopra».

Oggi tuttavia la donna ha visto scattare nei propri confronti una seconda denuncia, proprio per un video fatto circolare su Facebook e Youtube. Anche in questo caso la donna cantava e ballava insieme a un gruppo di giovani senza dispositivi di protezione, questa volta in un autolavaggio della Guadagna.

Autolavaggio che è stato identificato dai carabinieri, che hanno provveduto a sanzionare il titolare con la chiusura dell'attività per cinque giorni per violazione delle norme anticovid.