«Credo che siamo alla possibile vigilia di una tragedia e vorrei evitare che ci sia nella nostra città una medicina di guerra. È un allarme che io al momento non posso smentire». Leoluca Orlando parla della pandemia e usa toni duri, al limite dell'allarmismo, sulla scia delle critiche rivolte negli ultimi giorni dallo stesso sindaco di Palermo a governo regionale e nazionale. Parole che seguono l'appello a tutti i cittadini a rimanere nelle proprie case, per potere contrastare meglio un'emergenza quanto mai reale nel capoluogo siciliano, visti i numeri preoccupanti delle ultime settimane.

Emergenza che se non troverà le giuste contromisure porterà il primo cittadino a decisioni anche drastiche. «Ho inviato una nota all'Asp, all'assessorato regionale alla Pubblica istruzione e all'ufficio scolastico regionale - dice - perché se non ho garanzie sulla sicurezza all'interno delle scuole dell'obbligo sono pronto a chiuderle con un'ordinanza. Farò come ha fatto il sindaco di Bagheria, che ha chiuso le scuole fino a sabato a causa dell'alta percentuale di contagi. Certamente sarà un provvedimento che dipenderà proprio dai dati relativi alla diffusione del virus nelle scuole dell'obbligo, perché sugli istituti superiori non posso intervenire».

E per un'ordinanza restrittiva che rimane solo eventuale, ne arriva un'altra che sarà in vigore già a partire da questo venerdì, quando il divieto di sosta a piedi nel perimetro del centro cittadino sarà esteso a tutta la giornata nel weekend e scatterà nel pomeriggio per tutti gli altri giorni della settimana. «Nelle prossime ore firmerò un'ordinanza con cui si afferma il divieto di stazionamento in tutte le aree, già indicate nel precedente provvedimento, centro storico, quartiere Politeama e Libertà, che sarà in vigore tutti i giorni dalle 16 alle 22 e l'intera giornata di sabato e di domenica. In queste ore e in questi giorni quindi sarà possibile soltanto passeggiare ma non fermarsi o stazionare». E la stretta riguarda anche le borgate marinare di Palermo. «Da Sferracavallo sino ad Acqua dei corsari non sarà possibile stazionare sulla spiaggia. Si può passeggiare e correre in spiaggia, ma non fare bivacco e creare assembramenti». Tra le novità annunciate anche la messa in smart working per tutti i dipendenti comunali, laddove possibile e infine gli ingressi nelle ville comunali torneranno a essere contingentati. Restano aperti i mercatini, ma solo previa verifica del rispetto delle norme di sicurezza e della regolarità delle autorizzazioni di tutti i mercatari.

La questione con il governo regionale, invece, resta sempre la stessa, quella che verte sui dati. «L'allarme dei medici a livello nazionale è forte - spiega Orlando - e coinvolge la dimensione del vivere civile e le categorie produttive, come sindaco di Palermo sono fortemente preoccupato e c'è anche un problema che non riguarda i dati dei contagi, che adesso vengono comunicati a tutti i sindaci, ma avevo chiesto all'assessore anche i dati sui letti e i posti disponibili nelle strutture. necessario avere un quadro corretto su cosa stia accadendo. Questi dati continuano a non essere forniti e chiedo nuovamente che ci vengano inviati. È anomalo che un sindaco non abbia questi dati, che non possa accedere a tutta la piattaforma dedicata».