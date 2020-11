Sono iniziati i lavori all' ospedale Cervello di Palermo per l'ampliamento delle terapie intensive così come previsto dal piano del commissario nazionale Covid Domenico Arcuri. Nel nosocomio gli interventi previsti riguardano il padiglione A, con dieci nuovi posti letto di terapia intensiva e quaranta di terapia intensiva respiratoria.

Sono iniziati i lavori all'ospedale Cervello di Palermo per l'ampliamento delle terapie intensive così come previsto dal piano del commissario nazionale Covid Domenico Arcuri. Nel nosocomio gli interventi previsti riguardano il padiglione A, con dieci nuovi posti letto di terapia intensiva e quaranta di terapia intensiva respiratoria.

Al termine dei lavori, ci saranno 38 posti in terapia intensiva e 80 in terapia intensiva respiratoria. Il progetto di ammodernamento prevede anche la riqualificazione dell'intero padiglione, compreso il Pronto soccorso. Le operazioni sono coordinate da Tuccio D'Urso, l'ex dirigente generale del dipartimento all'Energia, andato in pensione in estate nonostante un tentativo in extremis da parte di Nello Musumeci di prorogarne il contratto.