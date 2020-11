Aggressione al consigliere comunale di Palermo Fabrizio Ferrandelli nell'area antistante il luogo dove il circo Sandra Orfei ha stabilito i propri mezzi con l'intento di avviare gli spettacoli in città. La scena è stata ripresa da un telefonino, in quanto avvenuta mentre l'esponente di Più Europa stava rendendo nota la propria opposizione allo svolgimento delle esibizioni con gli animali .

Aggressione al consigliere comunale di Palermo Fabrizio Ferrandelli nell'area antistante il luogo dove il circo Sandra Orfei ha stabilito i propri mezzi con l'intento di avviare gli spettacoli in città. La scena è stata ripresa da un telefonino, in quanto avvenuta mentre l'esponente di Più Europa stava rendendo nota la propria opposizione allo svolgimento delle esibizioni con gli animali.

Un uomo, poco dopo l'inizio delle riprese, si è avvicinato e ha intimidito Ferrandelli per poi colpirlo più volte con manate alle mani e alle braccia. «Non mi mettere le mani addosso, levami le mani di dosso, ti spacco il culo», le frasi pronunciate dall'uomo nei confronti di Ferrandelli.

Il politico palermitano ha sottolineato come l'organizzazione del circo, in seguito al passato diniego da parte del Comune alla richiesta di suolo pubblico, stavolta abbia scelto un'area privata. «Chiaramente si dovrà riunire il comitato provinciale per i pubblici spettacoli e mi auguro - ha detto Ferrandelli, riprendendo una gabbia a cielo aperto in cui si intravede un leone - che il Comune, in ossequio ai Dpcm relativi all'emergenza Covid, non dia l'autorizzazione. Del resto - ha concluso il consigliere - sarebbe contrario alle prescrizioni».