Scoppia un nuovo pericoloso focolaio di Covid-19 in una Rsa a Palermo. A lanciare l'allarme è la Fp Cgil, che mette al corrente come nella residenza sanitaria assistenziale Istituto geriatrico siciliano Sereni Orizzonti, in via Messina Marine, siano risultati positivi sia operatori che pazienti. Ad aggravare la situazione il fatto che l'istituto, fatto per la lungodegenza, ospita anziani non autosufficienti, disabili o affetti da Alzheimer.