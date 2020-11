In un momento difficile per le imprese arriva qualche spiraglio di luce con l'inaugurazione stamattina del nuovo Lidl a Carini, con l'assunzione di venti persone nel bacino palermitano. Un passo importante anche dal punto di vista dell'ambiente. In linea con la politica aziendale green, infatti, il nuovo store è stato realizzato dedicando grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica: l’edificio, che rientra in classe energetica A+ , presenta un’area vendita di circa 1.100 metri quadri, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, dispone di un impianto fotovoltaico da 36 chilowatt . L’impianto di luci a led di cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50 per cento rispetto alla normale illuminazione ed il 100 per cento dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili. Inoltre, nel parcheggio sono state installate delle colonnine per la ricarica di auto elettriche, messe gratuitamente a disposizione della clientela.

Il nuovo punto vendita Lidl è frutto di un progetto di recupero di un’area dismessa. Dopo la demolizione dell’edificio preesistente è stata realizzata la nuova struttura con consumo di suolo pari a zero, in linea con la politica di sviluppo dell’Azienda che predilige operazioni di riqualificazione di aree già occupate. In collaborazione con l’amministrazione comunale, inoltre, Lidl ha realizzato anche importanti opere di pubblica utilità, a testimonianza della propria vicinanza al territorio. In particolare, è stato eseguito il rifacimento dell’impianto d’illuminazione della Strada Statale 113, andando poi a collocare nuove barriere in sostituzione dei vecchi guardrail.

L’inaugurazione del punto vendita Lidl di Carini si è svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza necessarie: i collaboratori sono muniti di mascherine e guanti monouso, mentre alle casse sono installate barriere in plexiglass. Ai clienti in attesa di entrare nel punto vendita vengono forniti il gel igienizzante per le mani o i guanti monouso, oltre ad un carrello igienizzato per gli acquisti. Gli orari di apertura del supermercato sono pensati per garantire sempre il miglior servizio: dal lunedì a domenica 8:00 – 22:00.