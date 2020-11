Le eccellenze agroalimentari delle aree rurali della Sicilia sbarcano a Palermo, nel tempio dell'agronomia. Vedrà così nuova luce l'istituto Castenuovo, fondato dal principe di Castelnuovo, Carlo Cottone, che volle trasformare la sua villa in viale del Fante in un istituto agrario per l'educazione dei giovani agricoltori.