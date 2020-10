I militari della guardia di finanza hanno sequestrato in un emporio cinese di via Oreto duemila mascherine chirurgiche sprovviste della indicazione della provenienza di fabbricazione e senza alcuna indicazione circa la sicurezza sanitaria. Nel corso dei controlli sono stati trovati circa cinquemila articoli tra giocattoli e altra merce per la quale il titolare dell'emporio non è stato in grado di esibire le relative fatture d'acquisto.