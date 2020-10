Parte oggi il servizio di screening drive-in alla Fiera del Mediterraneo , il passo più atteso in direzione dei controlli di massa su tutta la popolazione necessaria per il contenimento della pandemia di Covid-19. Il programma, partito con un giorno di ritardo rispetto al piano iniziale, è stato messo a punto dopo diversi sopralluoghi del personale dell'Asp e del Comune, insieme al commissario per l'emergenza sanitaria Renato Costa, perché tutte le operazioni si potessero svolgere nella massima sicurezza.

Il personale specializzato effettuerà i tamponi rapidi ai cittadini, che rimarranno all'interno della propria automobile. Per quelli che risulteranno positivi saranno effettuati dei test immediati per confermare la diagnosi. Le auto potranno disporsi su due distinti percorsi all'interno della struttura. L'ingresso sarà dall'entrata della Fiera di via Montepellegrino, mentre si uscirà da via Sadat. Non saranno utilizzati i padiglioni, che restano chiusi al momento.

«L'avvio del servizio di screening con il drive-in alla Fiera del Mediterraneo è un momento importante nel percorso di prevenzione della diffusione del contagio - dice il sindaco Leoluca Orlando - Siamo contenti della collaborazione avviata con l'Asp, cui confermiamo la massima disponibilità a proseguire il supporto dell'amministrazione comunale secondo le esigenze che ci saranno manifestate».

Quello dello screening in auto è un espediente già molto usato all'estero, specie in Paese particolarmente colpiti dal virus. Nel Nord Italia il servizio è già attivo anche in piccoli centri. A Roma è stato attivato alcune settimane fa e pare essere la nuova frontiera, o quanto meno la più efficace, per intensificare i controlli.