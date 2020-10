Un altro rinvio. E sono quattro consecutivi. Dopo le sfide contro Turris, Catanzaro (si gioca in Calabria mercoledì 4 novembre alle 17,30) e Potenza, recupero del match già slittato la prima volta lo scorso 4 ottobre, è stata rinviata (a data da destinarsi) anche Palermo-Viterbese in programma inizialmente allo stadio Renzo Barbera domenica 1 novembre. La notizia era nell’aria ma, in virtù di un comunicato della Lega Pro, adesso ha anche i crismi dell’ufficialità. L’organismo presieduto da Francesco Ghirelli ha accolto la richiesta del club targato Hera Hora riconoscendo , come avvenuto in occasione del rinvio della partita con il Potenza, la presenza di un 'cluster di infetti' all’interno del gruppo rosanero e l’impossibilità, regolamento alla mano, di scendere in campo dato che sono disponibili meno di 13 giocatori.

Il Palermo, che attualmente ha solo dodici effettivi sulla base di una lista di 27 elementi considerando tra i giovani di serie solo quelli aggregati stabilmente alla prima squadra e quindi i due portieri classe 2002 Faraone e Matranga, avrebbe avuto i numeri per giocare se, oltre agli attuali negativi, i primi positivi (cioè i nove che hanno scoperto di avere contratto il virus mercoledì scorso) fossero stati a disposizione in virtù della eventuale negatività sancita dal nuovo ciclo di tamponi da effettuare venerdì al termine del periodo di quarantena ma, anche in caso di negatività, i giocatori in questione non sarebbero stati comunque arruolabili. La necessità di un doppio tampone negativo nell’arco di 48 ore e di procedere con degli approfonditi test di idoneità prima del ritorno all’attività agonistica sarebbe stata incompatibile, in termini di tempistiche, con la disputa del match.



Ecco perché la gara con la Viterbese, altra compagine alle prese con l’emergenza Covid alla luce delle positività di tre giocatori (prima della sfida con la Vibonese disputata domenica) e poi anche dell’allenatore e dell’intero staff tecnico, è stata rinviata. Ennesima beffa, peraltro nel giorno del 120esimo anniversario di fondazione del club, in un avvio stagionale complicato e privo di sorrisi in casa Palermo. Eccezioni? A parte l’assenza di nuovi positivi evidenziata dai tamponi rapidi effettuati martedì, allargando lo zoom sulla realtà rosanero va inserita tra le note liete la pubblicazione su una rivista internazionale di scienza e medicina sportiva (Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine) del Petrucci Ability Test, metodo di studio messo a punto dal preparatore atletico del Palermo, Marco Petrucci, per valutare le abilità motorie e le capacità di coordinazione dei giovani calciatori. La società, intanto, informa che il proprio ticketing partner Vivaticket ha avviato la procedura di rimborso dei biglietti acquistati online per la gara con la Turris rinviata a ridosso del fischio di inizio mercoledì 21 ottobre. Senza ulteriori procedure da parte dei tifosi, l’importo speso sarà automaticamente riaccreditato, per intero, nel conto utilizzato al momento dell’acquisto del tagliando.