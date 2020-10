È stato sequestrato un autolavaggio totalmente abusivo che attingeva l’acqua da un pozzo comunale all'interno di un’area adibita a parcheggio in v ia Umberto Giordano . L'operazione è stata portata a termine dai finanzieri del comando provinciale di Palerm o che hanno anche denunciato il titolare dell'attività, il 40enne palermitano D.A, per il reato di omessa domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali .

È stato sequestrato un autolavaggio totalmente abusivo che attingeva l’acqua da un pozzo comunale all'interno di un’area adibita a parcheggio in via Umberto Giordano. L'operazione è stata portata a termine dai finanzieri del comando provinciale di Palermo che hanno anche denunciato il titolare dell'attività, il 40enne palermitano D.A, per il reato di omessa domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali.

Durante i controlli delle fiamme gialle, il titolare non è stato in grado di esibire la documentazione necessaria a svolgere l’attività commerciale, la dichiarazione Scia e l’autorizzazione unica ambientale. Dagli accertamenti eseguiti dai finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano è emersa, inoltre, la presenza di un pozzo comunale da cui veniva prelevata l’acqua utilizzata per l’attività esercitata abusivamente. Le fiamme gialle hanno proceduto al sequestro penale del pozzo, del locale e delle attrezzature trovate al suo interno.