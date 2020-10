Slitta anche questa. Palermo-Potenza , recupero della gara valida per la seconda giornata del girone C del campionato di serie C in programma inizialmente al Barbera giovedì 29 dopo il rinvio dello scorso 3 ottobre in seguito ai casi di positività emersi nella squadra ospite, è stata rinviata a data da destinarsi. Sul proprio sito il Palermo ha preannunciato i contenuti del comunicato attraverso il quale la Lega Pro ha ufficializzato, poi, lo slittamento del match. «Preso atto dell’istanza documentale presentata dalla società Palermo ai sensi del punto 2 delle Disposizioni Gare Lega Pro – Emergenza Covid-19 di cui al Com. Uff. n.54/L del 6 ottobre 2020, considerato che, alla data odierna, 'sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra tra i quali almeno un portiere, che siano risultati negativi al virus Sars-CoV-2', e in considerazione altresì della comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale – ASP Palermo Prot.n. 5253/DP/F3 del 21 ottobre 2020 nella quale si evidenzia che si è in presenza di un 'cluster di infetti' nella compagine sportiva palermitana, la Lega dispone che la gara Palermo-Potenza venga rinviata a data da destinarsi».

La frase clou della nota firmata dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, è «sono disponibili meno di 13 calciatori della prima squadra», chiave attraverso la quale si evince che il club rosanero è riuscito a fare passare la propria linea in merito alla interpretazione del regolamento legata all’inserimento in lista dei giovani di serie. Con i 4 baby aggregati alla prima squadra (in una lista da considerare in questo caso di 29 elementi) il Palermo avrebbe avuto ancora i numeri per disputare la partita. Senza i giovani in questione, alla luce dei nuovi casi di positività emersi domenica (in questo momento i positivi sono in tutto 19 di cui 15 giocatori), la squadra non raggiunge la soglia minima e, in base alle indicazioni del protocollo, non può giocare.



Diventano tre, a questo punto, le partite che la compagine di Boscaglia dovrà recuperare (quelle contro Turris, Catanzaro e Potenza) e, allo stato attuale – a dimostrazione di un’evoluzione degli eventi che rischia di diventare incontrollabile snaturando il calendario - non possono esserci certezze nemmeno per la disputa della sfida casalinga contro la Viterbese dell’1 novembre. Gara che i rosanero sarebbero in condizioni di giocare se i giocatori attualmente negativi (e che lunedì pomeriggio si sono allenati allo stadio agli ordini del tecnico in seconda Filippi) risulteranno negativi anche ai tamponi di martedì e se i primi rosanero positivi (i nove di mercoledì scorso) al termine della quarantena previsto per l’antivigilia della gara risulteranno negativi al tampone a cui dovranno sottoporsi prima dell’eventuale test di idoneità propedeutico alla ripresa dell’attività agonistica. Nonostante la presenza del Covid, nel frattempo, non si ferma la macchina organizzativa del Palermo e il battesimo del nuovo Store allo stadio, spazio in cui sono in vendita tutti i prodotti ufficiali del sodalizio targato Hera Hora, ne è una conferma.