Notte di protesta a piazza Indipendenza. Nella serata di ieri un nutrito gruppo di ristoratori e commercianti si era dato appuntamento sotto alle finestre di palazzo d'Orleans, sede della presidenza della Regione Siciliana, per protestare contro la raffica di norme restrittive che, secondo il loro punto di vista, starebbe mettendo in ginocchio l'intero settore. Una protesta pacifica a metà.

A metà perché insieme alla ventina di esercenti a presentarsi in piazza c'erano anche infiltrati di forza nuova e sedicenti no mask, dei gruppi che hanno acceso la serata, che ha vissuto diversi momenti di tensione, con le forze dell'ordine schierate in cordone di sicurezza, che tuttavia non sono dovute intervenire. I commercianti presenti hanno comunque preso le distanze dai gruppetti più o meno organizzati che si sono aggiunti spontaneamente alla manifestazione.