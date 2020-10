«A seguito dell'accertata positività a Covid-19 di un dipendente, da lunedì mattina l'asilo nido comunale Allodola, nel quartiere Falsomiele, rimarrà chiuso». La comunicazione arriva direttamente dai canali comunali.

Dopo la comunicazione del caso, arrivata venerdì sera, sono state immediatamente applicate le procedure previste dai protocolli anti-Covid. Sono stati forniti al Dipartimento prevenzione dell'Asp i nominativi di adulti, bambine e bambini che frequentano il nido. L'attività dell'asilo è sospesa e i genitori dei piccoli sono stati avvertiti.

La struttura resterà chiusa per la sanificazione in attesa che l’Asp fornisca ulteriori indicazioni di carattere sanitario. Si tratta della seconda serrata per l'asilo, che già a metà settembre aveva chiuso per un caso solo sospetto.