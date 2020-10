Nella giornata in ci il numero dei contagi da Coronavirus in Sicilia infrange ogni record, con la provincia di Palermo tristemente al comando della poco invidiabile classifica della diffusione del virus, esplode il focolaio di Bagheria .

L'annuncio arriva dal sindaco, Filippo Maria Tripoli, che ha utilizzato il mezzo della diretta Facebook per ragguagliare della situazione nel Comune alle porte di Palermo: sono 105 le persone attualmente positive, ma quel che è peggio è che tra i contagiati ci sono 17 ospiti di una comunità alloggio, con uno di oro che è finito ricoverato.

«Vorrei rassicurare i cittadini che hanno i familiari nella comunità alloggio - dice il sindaco - perché c'è un giusto controllo da parte del dipartimento di prevenzione, dei titolari della struttura, e del dipartimento regionale».

Intanto nello stesso distretto sanitario di Bagheria il virus pare essere sbarcato anche nei centri più piccoli: sono nove i positivi a Casteldaccia, 15 ad Altavilla Milicia, 21 a Ficarazzi, e 12 a Santa Flavia. Nelle scuole del comprensorio ci sono anche diverse classi in quarantena.

E alle 14 di oggi scatta ufficialmente la zona rossa per Torretta, che diventa così il quinto Comune dell'Isola a subire l'ordinanza restrittiva, in virtù dei suoi 70 positivi. Il provvedimento, deciso ieri dalla presidenza della Regione, rimarrà in vigore fino alla mezzanotte del 30 ottobre. Vietata la circolazione a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato all'interno del territorio comunale, fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, ma anche per l'acquisto o il consumo di generi alimentari e l'acquisto di beni di prima necessità (per una sola volta al giorno).

All'interno degli esercizi commerciali sarà consentito l'accesso a una sola persona per volta e sempre con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono, comunque, consentiti l'asporto e la vendita al domicilio, sempre all'interno del territorio comunale. Sarà possibile transitare per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali.