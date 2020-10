Era nell’aria, alla luce soprattutto delle ragioni che hanno determinato il rinvio di Palermo-Turris, ma la notizia adesso ha anche i crismi dell’ufficialità. Ha subìto un rinvio anche la gara che i rosanero avrebbero dovuto giocare domenica alle 17,30 sul campo del Catanzaro , sfida valida per la settima giornata del girone C e che sarà disputata (sempre alle 17,30) mercoledì 4 novembre , in 'mezzo' al segmento delimitato dalle due partite casalinghe contro Viterbese e Catania. Ad ufficializzare lo spostamento del match contro la compagine calabrese è stata la Lega Pro che ha accolto la richiesta del sodalizio targato Hera Hora: «Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Palermo ai sensi del punto 4 delle Disposizioni Gare Lega Pro – Emergenza Covid-19 di cui al Comunicato Ufficiale n.54/L del 6 ottobre 2020 - si legge nella nota - la Lega dispone che la gara Catanzaro-Palermo in programma domenica 25 ottobre 2020 allo stadio Nicola Ceravolo venga posticipata, sentite le società, a mercoledì 4 novembre con inizio alle ore 17,30».

Facendo riferimento proprio al punto 4 già citato, in questa circostanza il club rosanero si giocherà, di fatto, il jolly da potere sfruttare (regolamento alla mano) una sola volta nell’arco della stagione. Ecco la disposizione: «In deroga ai punti 1 e 2, qualora in un arco temporale di cinque giorni solari consecutivi quattro o più calciatori della rosa della prima squadra di una società dovessero risultare positivi al virus SARS-CoV-2, la stessa potrà una volta nell’arco della stagione regolare del campionato serie C 2020/21 inoltrare alla Lega Pro istanza di rinvio della sola gara di campionato successivamente in programma purché la richiesta venga formulata entro le 48 ore che ne precedono la disputa».

E’ proprio questo il caso che riguarda il Palermo, attualmente in isolamento dopo i dieci casi di positività (nove giocatori più il tecnico Boscaglia) emersi nella giornata di mercoledì. I positivi, tra i quali figura il difensore palermitano Accardi («Volevo ringraziarvi tutti per i tantissimi messaggi di affetto – ha postato sul suo profilo Instagram – adesso sto bene, faccio il conto alla rovescia per potere rientrare, non vedo l’ora») e ai quali il socio di minoranza e consigliere Tony Di Piazza ha augurato una pronta guarigione, dovranno restare in quarantena per almeno dieci giorni. I negativi, invece, venerdì mattina si sottoporranno ad un ciclo di tamponi da ripetere poi dopo 48 ore e se risulteranno ancora negativi riceveranno il via libera per potersi allenare salvo indicazioni contrarie da parte dell’Asp.