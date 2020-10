Prima lo spostamento della partita dalle 15 alle 18.30. Adesso il rinvio definitivo del fischio d'inizio a data da destinarsi. Colpa del Covid-19 e di un focolaio all'interno della prima squadra del Palermo. I rosanero sarebbero dovuti scendere in campo, per il campionato di serie C, contro la Turris. A decidere il rinvio è stata la Lega Pro, quando mancavano quindici minuti all'inizio della partita e con le squadre già in campo per effettuare le operazioni preliminari di riscaldamento.