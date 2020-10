Posticipata alle 18,30 la partita di oggi fra Palermo e Turris: l'ultimo giro di tamponi effettuati dai rosanero alla vigilia della partita secondo quanto previsto dal protocollo ha evidenziato alcuni casi di positività.

«In seguito all'esito positivo di alcuni tamponi effettuati nella giornata di martedì sulla prima squadra rosanero - annuncia il club in una nota - il Palermo comunica che la gara di Lega Pro contro la Turris prevista per oggi allo stadio Renzo Barbera alle 15, viene spostata alle 18,30, in attesa degli esiti del nuovo ciclo di tamponi effettuati questa mattina».

Ieri era emerso un caso anche nel settore giovanile che aveva spinto il club a sospendere le attività dei ragazzi dalla Primavera fino all'under 14.