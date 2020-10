La diffusione del Coronavirus non si ferma neanche nei piccoli centri alle porte di Palermo. E non risparmia le scuole. Un'insegnante della scuola materna Don Milani di Terrasini è risultata positiva al covid-19. La donna, che sarebbe sintomatica, era comunque assente dal lavoro da venerdì scorso.

A confermare la positività è stato un tampone rapido, fatto privatamente dall'insegnante, in attesa di analisi più specifiche. Nella scuola sono scattati tutti i protocolli del caso, con lezioni sospese per le sezioni in cui insegna la donna e sanificazioni per tutto il plesso.

Un insegnante positivo anche alla scuola media di Cinisi, dove è stata immediatamente sospesa la didattica in presenza per l'unica classe in cui ha fatto lezione. Partita l'indagine epidemiologica per scoprire se ci sono altri contagi all'interno della sezione, che svolge le proprie attività all'interno del plesso del municipio. Quarto caso di covid-19 anche a Balestrate, con un nuovo contagiato che però sarebbe esterno al gruppo delle persone già risultate infette nei giorni scorsi.