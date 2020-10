«E ora avanti tutta», questa la scritta che campeggia sull'ormai nota immagine che ha guidato la campagna elettorale di Giovì Monteleone, riconfermato oggi sindaco di Carini dall'esito del ballottaggio, che lo ha visto avere la meglio sullo sfidante, Totò Sgroi, sostenuto dal centrodestra, che pure al primo turno aveva riportato solo quattro lunghezze in termini di punti percentuali dal neo rieletto sindaco.

Sindaco che esprime tutta la sua soddisfazione spiegando che a essere premiato è stato «il lavoro fatto in questi ultimi cinque anni», contro «l’assemblaggio sconclusionato di perdenti che si sono rivelati né di centro né di destra, senza idee se non quella sola di abbattere il cambiamento intrapreso cinque anni fa: prova ne sia che tanti cittadini anche di destra e di centro hanno preferito noi a loro».

I ringraziamenti dopo la vittoria si sprecano, da quello agli amici a quello alla famiglia e alla cittadinanza carinese. «Con loro e per loro ho ancora la forza di sostenere la responsabilità di governare questa comunità che amo e che diventa sempre più grande e sempre più complessa e difficile - dice Monteleone - Adesso la vera sfida è dare risultati e rendere compartecipi alla vita amministrativa e politica più cittadini possibili anche tutti coloro che hanno disertato le urne o perché disaffezionati alla politica o impauriti dal covid».

«È per questo - continua il sindaco - che il mio pensiero va anche al mio avversario Totò Sgroi, una brava persona, che ringrazio anche per la passione con cui ha partecipato a questa sfida , e del quale avremo, con i suoi consiglieri, bisogno per costruire la Carini del domani. Bisogna cogliere il messaggio degli elettori che hanno bisogno di continuità ed è per questo che oggi é una data storica. Non è facile in un paese difficile come il nostro ottenere questo vero risultato oserei dire rivoluzionario: 10 anni di continuità amministrativa».