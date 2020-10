Il dialogo va avanti. Si lavora ancora per far sì che la Rinascente di via Roma possa rimanere aperta e non chiudere i battenti, dopo il rifiuto di un ritocco del canone d'affitto da parte della società che gestisce l'immobile che si affaccia su piazza San Domenico. Oggi si è tenuto un incontro da remoto sulla vertenza.

Alla riunione, convocata dal Ministero del Lavoro sotto impulso dei sottosegretari Steni Di Piazza e Francesca Puglisi, erano presenti tutti i soggetti coinvolti nel percorso che ha indotto la società a dichiarare la chiusura del punto vendita palermitano.

«La teleconferenza di stamattina - spiega l'assessora al Lavoro Giovanna Marano - era finalizzata a salvaguardare i livelli occupazionali e la presenza di un gruppo pregiato della grande distribuzione sul territorio palermitano. Dalla riunione è emersa l'ipotesi che si esplorino le residue condizioni che possano far ancora dialogare le parti, per giungere ad una soluzione che tuteli la permanenza di Rinascente e la conseguente occupazione».

«Esprimendo apprezzamento per l'impegno proficuo del Ministero del Lavoro nella ricerca di una soluzione - dichiara il sindaco Leoluca Orlando - auspico che entro la settimana in corso possa emergere una via d'uscita per garantire uno sbocco positivo alla vicenda».