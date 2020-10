Bocciato. Basta avvicinarsi un po’ per leggere chiaramente l’esito , esposto in bacheca e scritto in maiuscolo, dell’esame che il Palermo ha sostenuto a Bisceglie. Esame perché, anche se la stagione è di fatto ancora ai nastri di partenza, le partite assumono già le sembianze di primi crocevia e iniziano a dare indicazioni precise in merito al tipo di indirizzo che prenderà una squadra nell’arco del campionato. La bocciatura, sancita in questo caso dalla sconfitta per 2-1 rimediata allo stadio Gustavo Ventura , coinvolge tutto il Palermo. Ultimo in classifica con un solo punto racimolato nelle quattro gare finora disputate. Senza bypassare le colpe della società, che ha allestito con troppa sicurezza un organico composto da diversi doppioni ma carente in alcuni ruoli chiave (perché non acquistare una punta di categoria da doppia cifra?), sul banco degli imputati finiscono inevitabilmente sia i giocatori che il tecnico. Il secondo passo falso consecutivo inchioda certamente coloro che sono scesi in campo, dai quali in terra pugliese ci si aspettava risposte diverse sul piano soprattutto del carattere e dell'intensità contro un avversario ampiamente alla portata ma abituato a determinati contesti e alle dinamiche di un campionato complicato come la C, ma anche l’allenatore non è affatto esente da colpe. E’ Boscaglia che mette la squadra in campo e, ancora una volta, il tecnico ha dato l’idea di essere in confusione , con scelte cervellotiche (Accardi in panchina e in campo Crivello come centrale dopo essere stato inquadrato come terzino, per fare un esempio, il 'depennamento' a centrocampo di un uomo d’ordine come Martin o il minutaggio ridotto messo a disposizione di giocatori come Silipo e Floriano potenzialmente in grado sulla trequarti di far male alle difese avversarie) e poco coerenti con le parole pronunciate alla vigilia ( non ha sortito effetti la pretattica dell’allenatore gelese che, contrariamente a quanto affermato sabato, ha schierato il Palermo con una difesa a quattro, formula sulla quale ha lavorato in ritiro senza soluzione di continuità nell’ambito di un 4-2-3-1), tipiche di chi è alla ricerca di coordinate che non ha e di chi non ha ancora trovato la chiave giusta , tecnico-tattica e anche psicologica, per 'entrare' dentro la squadra e metterla nelle condizioni di rendere in maniera efficace.

