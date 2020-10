Un giovane di 26 anni, Benedetto Ferrara , è stato ucciso la notte scorsa con alcuni colpi di arma da fuoco . Gli spari, a quanto pare tre colpi esplosi da una pistola calibro 38 , sarebbero partiti al termine di una lite per una donna. Il fatto è avvenuto in piazza Marconi, a Camporeale in provincia di Palermo. A condurre le indagini sono i carabinieri della compagnia di Partinico.

Un giovane di 26 anni, Benedetto Ferrara, è stato ucciso la notte scorsa con alcuni colpi di arma da fuoco. Gli spari, a quanto pare tre colpi esplosi da una pistola calibro 38, sarebbero partiti al termine di una lite per una donna. Il fatto è avvenuto in piazza Marconi, a Camporeale in provincia di Palermo. A condurre le indagini sono i carabinieri della compagnia di Partinico.

In nottata si è costituito Michele Mulè, 28 anni. L'uomo si è presentato in caserma ed è stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Subito dopo è stato trasferito nel carcere palermitano di Pagliarelli a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il 28enne farebbe parte di una famiglia con numerosi pregiudicati e ha subito ammesso di aver sparato al rivale in amore dopo una violenta discussione. Secondo quanto si apprende in queste ore Mulè ha consegnato ai militari anche il revolver con cui ha fatto fuoco.