Il Comune di Palermo ha chiuso la scuola dell'infanzia Altarello . La decisione è stata presa in seguito alla scoperta di un caso di positività al Covid-19 . La misura è stata presa in via precauzionale e comporta la sospensione delle attività.

Il Comune di Palermo ha chiuso la scuola dell'infanzia Altarello. La decisione è stata presa in seguito alla scoperta di un caso di positività al Covid-19. La misura è stata presa in via precauzionale e comporta la sospensione delle attività.

L'asilo sarà sanificato. Il personale che lavora all'interno della struttura è stato posto in smart working in attesa che l'Asp di Palermo attivi le procedure previste dai protocolli anti-Covid, in vista della riapertura.

Nelle settimane passate altre strutture comunali erano state interessate da casi Covid e poi riaperte dopo che che erano state sanificate.