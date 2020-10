Tre alunni positivi al liceo scientifico Galileo Galilei. Il consiglio di istituto si cautela disponendo la didattica a distanza a partire da domani e fino a venerdì 23 ottobre per tutti gli studenti della sede centrale di via Danimarca.

Tre alunni positivi al liceo scientifico Galileo Galilei. Il consiglio di istituto si cautela disponendo la didattica a distanza a partire da domani e fino a venerdì 23 ottobre per tutti gli studenti della sede centrale di via Danimarca.

La decisione è stata deliberata all'unanimità dal Consiglio di istituto, convocato in seduta straordinaria ed urgente alle ore 18 di ieri, quale «misura urgente, precauzionale e preventiva di massima tutela sanitaria» per l'intera comunità scolastica, 1.700 persone tra corpo docenti, personale amministrativo, studenti e le loro famiglie.

Gli studenti dei plessi di viale Strasburgo e di via Tranchina, non essendo coinvolti nel rischio contagio, svolgeranno regolarmente le attività didattiche in presenza. L'ufficio di presidenza e gli uffici di segreteria rimarranno regolarmente aperti anche per garantire l'attivita' e il funzionamento dei plessi distaccati.