Sono 50 le multe elevate ieri a Palermo per il mancato uso della mascherina in strada e nei pressi dei locali. Venerdì erano state 40 . Gli agenti di polizia, insieme a carabinieri e guardia di finanza, stanno intensificando i controlli. Le multe soprattutto tra i giovani davanti ai locali del centro storico e della zona di via La Lumia. In questi giorni piu' si e' cercato di fare un'azione si sensibilizzazione.

Le multe sono scattate a quanti non hanno seguito i consigli delle forze dell'ordine. In una piazzetta nei pressi del centro storico sono state trovate decine di ragazzi senza mascherina. Polizia, carabinieri guardia di finanza e polizia municipale per tutta la sera hanno controllato clienti e gestori dei locali della Kalsa, via Alessandro Paternostro, piazza Rivoluzione, via Chiavettieri, via Cantavespri, la Vucciria e Ballarò in centro storico, e in zona Libertà i locali del quadrilatero via Archimede, Daita, Turati. La Lumia.

Il bilancio complessivo della due giorni di servizi integrati di controllo del territorio voluti dal prefetto Giuseppe Forlani verrà comunicato fra oggi e domani