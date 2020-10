I contagi a Palermo non smettono di crescere, nella giornata di ieri infranto un altro record. Un record che non risparmia le strutture sportive. Ieri a causa della comunicata accertata positività del congiunto di un atleta che svolge attività presso la palestra Sperone, è stata disposta la chiusura dell'impianto, con effetto immediato, a tutta l'utenza per predisporre ed effettuare la necessaria sanificazione della struttura.