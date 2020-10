Nessuna attesa e nessuna suspense. A San Mauro Castelverde il primo cittadino è stato rieletto , in tarda mattinata, prima ancora che fossero chiusi i seggi, quando il quorum è stato raggiunto. È andata a buon fine, dunque, la corsa solitaria per le elezioni amministrative del 66enne esponente di Diventerà bellissima Giuseppe Minutilla . Sarà lui, per il prossimo lustro, a guidare il centro di meno di 2mila abitanti sulle Alte Madonie .

Perché le elezioni fosse valide, bastava che prendessero la matita in mano 625 elettori. Alle 11.30 di questa mattina erano già andate a votare 906 persone. Dunque, il quorum è stato superato e Minutilla può già ri-indossare la sua fascia tricolore. «Considero questo risultato - ha commento il primo cittadino - una vittoria del popolo. È stato riconosciuto, in forma plebiscitaria, il buongoverno di questi cinque anni». A lui sono già arrivati i complimenti da diversi esponenti del suo partito politico. «Un grande in bocca al lupo per la nuova sfida che lo attende», ha augurato il capogruppo all'Ars di Diventerà bellissima Alessandro Aricò.

Alla chiusura dei seggi per le elezioni amministrative, dei cittadini siciliani chiamati al voto si è recato alle urne il 58,18 per cento. Il Comune che ha registrato il dato più alto sull'affluenza è Scillato (in provincia di Palermo) con l'80,62 per cento. Nel Palermitano restano ancora in sospeso i risultati di altri 14 Comuni chiamati a rinnovare il sindaco e i consiglieri comunali: Aliminusa, Caltavuturo, Carini, Godrano, Isola delle Femmine, Lascari, Misilmeri, Polizzi Generosa, Pollina, Santa Cristina Gela, Scillato, Termini Imerese, Trabia e Villabate.