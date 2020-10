Un arresto e due denunce . Questo il risultato dell'attività investigativa condotta dalla polizia del comissariato San Lorenzo allo Zen . Gli agenti, nell'ambito di una serie di perquisizioni domiciliari, hanno scoperto anche un l aboratorio allestito per la produzione della droga .

In manette è finito un pluripregiudicato di 32 anni, mentre la segnalazione alla procura ha riguardato un 29enne e un 21enne. Sequestrati un panetto di hashish e diverse dosi già confezionate di marijuana. La scoperta è stata fatta in un immobile di via Agesia di Siracusa. Alla vista delle forze dell'ordine, uno dei malviventi ha cercato, senza riuscirci, la fuga tra i tetti degli edifici.