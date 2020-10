Villafrati è zona rossa. La decisione è stata presa dal presidente della Regione Siciliana con un'ordinanza che impone restrizioni a partire dalle 14 di domani. All'origine del provvedimento c'è l'ondata di contagi di Covid-19, con un cluster che conta ottanta persone. Per Villafrati si tratta di un ritorno al passato: il centro del Palermitano era stato infatti già zona rossa nella fase calda del lockdown.

L'ordinanza di Musumeci prevede che fino alla mezzanotte del 12 ottobre sarà vietato circolare a piedi o con qualsiasi mezzo, a eccezione degli spostamenti necessari a recarsi al lavoro o per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità. Deroghe anche per chi ha necessità di spostarsi per motivi di salute o chi ha appuntamenti in studi professionali. Di fatto saranno vietate tutte le attività ludiche e ricreative e i contatti tra non congiunti.

Per gli esercizi commerciali del settore alimentare è previsto l'ingresso di una persona per volta. Consentiti i servizi di asporto e consegna a domicilio. Orario di chiusura fissato per le 21, a eccezione di ristoranti e pizzerie che potranno stare aperti fino alle 23. Divieto assoluto per feste anche di carattere privato con più di sei partecipanti.

«Si tratta di una misura di primo contenimento - sottolinea il governatore Musumeci - concordata con l’amministrazione comunale e resa obbligatoria per evitare la diffusione incontrollata del virus. Troppi positivi in pochi giorni dimostrano che, evidentemente, non sono state adottate le minime precauzioni richieste». A essere positivo al Covid-19 è anche il sindaco di Villafrati. Il primo cittadino si trova al momento ricoverato.