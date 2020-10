E’ il Covid-19, a maggior ragione in un periodo in cui si registra un aumento dei contagi, a dettare i tempi e l’organizzazione dei calendari ed è proprio a causa del Covid che la gara Palermo-Potenza valida per la seconda giornata del girone C del campionato di serie C e fissata inizialmente per domani alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha comunicato ufficialmente la Lega Pro dopo avere preso atto della decisione da parte dell’azienda sanitaria locale di vietare il viaggio alla compagine lucana a causa dei due casi di positività al Coronavirus emersi nel gruppo-squadra in seguito ai tamponi effettuati nella giornata di ieri. Il Potenza, che ha subito attivato le procedure per isolare i due tesserati positivi (di cui uno a quanto pare in maniera debole) e far scattare la quarantena per il resto del gruppo, nonostante il regolamento di C in base al quale si può chiedere il rinvio di una partita in caso di quattro casi di positività in squadra nello stesso periodo , aveva comunque già chiesto lo slittamento del match. Che, in attesa di nuovi tamponi, in alternativa si sarebbe potuto/dovuto disputare lunedì ma l’imminenza del turno infrasettimanale in programma mercoledì ha reso di fatto inevitabile il rinvio dell’incontro a data da destinarsi. «Preso atto della comunicazione del Servizio Sanitario Regionale Basilicata – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Potenza del 03/10/2020, attraverso la quale viene disposto, ' per motivi di sanità pubblica, trattandosi di attività agonistica di squadra professionistica' – si legge nella nora della Lega Pro firmata dal presidente Francesco Ghirelli - rilevata la positività mediante tampone rino-faringeo molecolare di due componenti del gruppo squadra della società Potenza Calcio S.r.l, il 'divieto di spostamenti con mezzi di trasporto pubblici' e il 'divieto di riunione ed assembramenti, quindi anche di sedute di allenamento che prevedano la presenza di più atleti', vista l’impossibilità di posticipare a lunedì 5 ottobre p.v. la gara in oggetto a causa della programmazione del turno infrasettimanale previsto per il 7 ottobre p.v. di cui al Com. Uff. n. 3 Div del 18 settembre 2020, la Lega dispone che la gara Palermo-Potenza , in programma DOMENICA 4 OTTOBRE 2020, Stadio “Renzo Barbera”, Palermo, venga rinviata a data da destinarsi » .

Per la cronaca, erano dicannove i giocatori rosanero convocati dal tecnico Boscaglia. Nella lista, a parte gli indisponibili Doda e Florio, out anche Accardi e Santana. E in conferenza stampa, prima dell'ufficialità del rinvio, l’allenatore rosanero aveva sottolineato l’importanza della sfida contro la formazione guidata da Mario Somma: «Loro stanno bene, dobbiamo stare attenti – alcune delle parole pronunciate dal tecnico gelese – voglio di più dalla mia squadra pur sapendo che in questo momento dobbiamo ancora trovare la condizione e il ritmo partita».