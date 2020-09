«Una copiosa schiera di pusher e vedette che operavano con serrate turnazioni giornaliere».Un importante giro di spaccio quello a cui hanno messo fine in mattinata i carabinieri dell'arma territoriale di Palermo. Un business che si sviluppava tra i vicoli e le piazze del Capo , uno dei quartieri storici di maggiore interesse turistico della città. Undici gli arresti, dieci di loro sono finiti in carcere, uno ai domiciliari. L'accusa per tutti è quella di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti .

Le indagini sull'organizzazione vanno avanti dal giugno 2018 e hanno consentito di individuare in Benito Miccichè il promotore dell’organizzazione, che sovraintendeva alle complesse attività di gestione della piazza e riceveva i proventi dello spaccio.

Pusher e vedette, secondo quanto emerso, agivano in sinergia con i responsabili operativi della piazza, ai quali spettava la custodia dei proventi della vendita della droga, ma soprattutto aveva la disponibilità di magazzini e garage, riconducibili ai membri dell’organizzazione, posti nelle immediate vicinanze dei luoghi dello spaccio, dove poter nascondere e stoccare la merce in modo tale da poterne disporre prontamente. A un semplice cenno del cliente, infatti, lo spacciatore si avvicinava per effettuare la transazione oppure, in base alla richiesta ricevuta, si appartava in un luogo adiacente e recuperava la droga.