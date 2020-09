Il Consiglio comunale ha votato a maggioranza le tariffe Tari 2020. Non vi saranno aumenti della tassa , che avrà pertanto le stesse tariffe del 2019, con una clausola che fa espresso riferimento alla situazione determinata dall'emergenza Covid e alla recente normativa regionale che ha aperto la possibilità a riduzioni ed esenzioni da compensare con fondi regionali, «nonché, in stretta connessione con gli effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica, ogni altro intervento nazionale o regionale».

Il Consiglio comunale ha votato a maggioranza le tariffe Tari 2020. Non vi saranno aumenti della tassa, che avrà pertanto le stesse tariffe del 2019, con una clausola che fa espresso riferimento alla situazione determinata dall'emergenza Covid e alla recente normativa regionale che ha aperto la possibilità a riduzioni ed esenzioni da compensare con fondi regionali, «nonché, in stretta connessione con gli effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica, ogni altro intervento nazionale o regionale».

La delibera approvata, che emana tanto dai precedenti voti del consiglio comunale quanto dall'indirizzo della Giunta, aveva già ricevuto parere positivo dai revisori dei conti del Comune. Se alla fine dell'anno, una volta che sarà accertato e certificato il costo del trasporto dei rifiuti fuori provincia, dovesse essere necessario un aumento, questo sarà spalmato su tre anni.

«Auspichiamo ora - dice il sindaco Leoluca Orlando - che con lo stesso spirito con cui la maggioranza del Consiglio ha condiviso la proposta della giunta, si arrivi presto alla approvazione dell'ulteriore proposta che riguarda la Tari, quella cioè che prevede una riduzione fino al 70 per cento per le aziende colpite maggiormente dalla crisi economica legata al Covid-19. Sarà un ulteriore segno di attenzione per le imprese e un ulteriore segno di sensibilità da parte del consiglio comunale».