«Sono influenzato ma sto bene». C'è anche il sindaco Francesco Agnello tra i contagiati nel nuovo focolaio di Covid scoppiato a Villafrati, Comune alle porte di Palermo che già durante il lockdown era stato dichiarato zona rossa per il propagarsi dell'infezione all'interno di una casa di riposo. Adesso i positivi sono 47.

Sui nuovi 69 tamponi effettuati, 23 sono risultati positivi e 37 negativi, oltre a quattro con esito dubbio e cinque da rifare. «Continuo il mio impegno anche da casa» dice Agnello in una diretta su Facebook, in cui ha anche spiegato dei 47 positivi «33 sono i residenti a Villafrati, mentre gli altri provengono da altri Comuni, che sono già stati avvertiti».

Il primo cittadino ha poi annunciato che le scuole comunali resteranno chiuse per tutta la settimana. «Evitate di uscire, se non per ragioni indispensabili - il suo monito - La situazione è più grave rispetto alla volta precedente. Possiamo comunque farcela ma serve la collaborazione di tutti. Chi ritiene di essere entrato in contatto con un positivo o manifesta i sintomi del virus lo segnali subito».