Dopo i sospetti casi Covid tra genitori e dipendenti, riaprono a Palermo gli asili comunali. Oggi hanno riaperto i nidi Melograno, Filastrocca e la scuola dell'infanzia Rosolino Pilo.

Per gli asili Allodola, Falsomiele e Tom & Jerry bisognerà attendere domani. I locali sono già stati sottoposti alla sanificazione. Prevista invece per mercoledì la riapertura dell'asilo Braccio di Ferro, all'Albergheria. I locali, in questo caso, saranno sanificati nel pomeriggio.