Il Coronavirus tiene ancora in apprensione il Palermitano. E prende ancora una volta di mira le scuole. Alcune sezioni dei licei Catalano, Cannizzaro e Umberto stanno disponendo il passaggio alla didattica online a causa di un giovane asintomatico, riscontrato poi positivo, che prima i conoscere l'esito delle analisi ha incontrato vari amici di diverse scuole.

All’asilo nido comunale Il Faro, in via Giuseppe Paratore, ieri mattina il genitore di un bambino ha informato di essere risultato positivo al tampone. Nel nido, che si trova nella terza circoscrizione, l’attività è stata temporaneamente sospesa e la struttura chiusa in via precauzionale. I genitori di bambine e bambini sono stati invitati ad andare a prendere i figli. È stata chiesta la sanificazione straordinaria. Sulla base delle indicazioni fornite dall’Asp, con la quale si è attivata una proficua e costante collaborazione, i locali del nido al termine della sanificazione potranno essere riaperti. Prima ancora, sempre ieri, era stato chiuso il Tom & Jerry di via Leonardo da Vinci, per un amministrativo risultato positivo al sierologico.

All’asilo Peter Pan, in via Barisano da Trani, ieri mattina un genitore ha informato il nido che per tutta la famiglia è stata disposta la quarantena perché uno dei genitori è stato in contatto con una persona positiva. Il pediatra ha dato indicazione di riportare il figlio dal nido a casa e di avvertire l’asilo. Anche per la struttura nella sesta circoscrizione è stata disposta la sanificazione. Concluse queste operazioni di pulizia, sempre in base alle indicazioni dell’Asp, il nido potrà riaprire.

Riapriranno lunedì altre tre strutture chiuse in via precauzionale nei giorni scorsi, si tratta del Melograno e del Filastrocca e alla sezione di scuola dell’infanzia Rosolino Pilo, chiuse nei giorni scorsi per sospetti Covid, è stata effettuata la sanificazione straordinaria prevista. Le tre strutture, dunque, riapriranno regolarmente lunedì 25 settembre.

Chiudono gli uffici comunali del Suap. A seguito del contatto di un dipendente con un soggetto positivo al Covid-19.In attesa di ulteriori accertamenti e in via precauzionale, i locali sono stati chiusi ed è stato disposto lo smartworking per tutto il personale.Effettuata la sanificazione dei locali, già richiesta a Reset, gli uffici saranno riaperti, comunque non prima di lunedì.

E ci sono due positivi anche a Villafrati, con il Comune poco distante da Palermo che ripiomba nell'incubo di qualche mese fa, quando fu teatro di un focolaio partito da una casa di riposo. Sono 150 i tamponi in parte eseguiti e in parte da effettuare dall'azienda sanitaria di Palermo. La causa dell'infezione potrebbe essere un banchetto in occasione di un anniversario. Tra gli ospiti qualcuno che lavora in una delle scuole del paese e anche un alunno. Il sindaco Francesco Agnello ha disposto la chiusura dell'asilo e della materna; scuola elementare e media restano aperte. «Attendiamo l'esito dei 50 tamponi già eseguiti oggi e i cento che saranno eseguiti domani - dice il sindaco - Solo dopo questi risultati prenderemo nuovi provvedimenti. Al momento chiedo a tutti di mantenere la calma e non farsi prendere dal panico. Abbiamo passato mesi pesanti e saremo in grado di gestire anche questa situazione».

E infine il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha chiesto «protocolli precisi e scientificamente validi cui tutti devono attenersi» dopo la lettera con cui la Regione Siciliana invita i sindaci a non chiudere quelle scuole in cui si registrino casi di coronavirus. «Di fronte ad esigenze e rischi di carattere sanitario, le scelte devono basarsi sul giudizio e sulla professionalità delle autorità sanitarie - afferma Orlando, che chiarisce come i primi cittadini «che pure sono le massime autorità sanitarie nelle rispettive città», non vogliano «improvvisarsi epidemiologi». «Né chiusure né aperture possono essere forzate o sottomesse a logiche diverse - conclude Orlando - confidando nella efficacia e tempestività di intervento delle strutture messe in campo dalle Asp».