Altri due asili nido sono stati chiusi oggi precauzionalmente a Palermo. Si tratta de Il Faro di via Filippo Parlatore e del Peter Pan di via Barisano da Trani. Nel primo caso, il genitore di un bambino ha informato il servizio educativo di essere risultato positivo al tampone facendo scattare il protocollo di intervento con tutti gli altri genitori invitati ad andare a prendere i figli . Nel secondo caso, sempre un genitore ha informato la direzione che per tutta la famiglia era stata disposta la quarantena dopo essere stato a contatto con una persona risultata positiva .

Altri due asili nido sono stati chiusi oggi precauzionalmente a Palermo. Si tratta de Il Faro di via Filippo Parlatore e del Peter Pan di via Barisano da Trani. Nel primo caso, il genitore di un bambino ha informato il servizio educativo di essere risultato positivo al tampone facendo scattare il protocollo di intervento con tutti gli altri genitori invitati ad andare a prendere i figli. Nel secondo caso, sempre un genitore ha informato la direzione che per tutta la famiglia era stata disposta la quarantena dopo essere stato a contatto con una persona risultata positiva.

Per entrambe le strutture è stata richiesta la sanificazione straordinaria. Sulla base delle indicazioni fornite dall’Asp i locali del nido al termine della sanificazione potranno essere riaperti. Da lunedì 28 settembre, intanto, torneranno regolarmente operativi dopo la sanificazione straordinaria gli asili nido Melograno e Filastrocca insieme alla sezione di scuola dell'infanzia Rosolino Pilo.

Cresce così il numero degli asili nido chiusi a casi di Covid-19. Ecco l'elenco: Allodola, Melograno, Filastrocca; sezione dell’infanzia comunale Rosolino Pilo, Braccio di Ferro, Il Faro e Peter Pan. Nella giornata di oggi e sempre in via precauzionale, anche gli uffici del Suap e dell'area della scuola sono stati chiusi per sanificazione e i relativi dipendenti posti in smartworking, fino a lunedì.