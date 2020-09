Un 45enne palermitano, già sorvegliato speciale, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. P.F., queste le iniziali, è stato fermato dai carabinieri durante una perquisizione domiciliare.

A fiutare letteralmente la droga è stato Derby, pastore tedesco di quattro anni. L'animale ha trovato mezzo chilo tra marijuana e hashish, nascosto in cucina. Sequestrato anche materiale usato per il confezionamento delle dosi. Il 45enne è stato portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.

Durante la perquisizione, i figli minori dell’uomo hanno minacciato e aggredito i carabinieri e per questo sono stati denunciati.