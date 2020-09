Scuole chiuse fino a domenica causa aumento dei contagi da Covid-19 . A prendere questa decisione, firmando un'apposita ordinanza, è stata la sindaca di Misilmeri Rosaria Stadarelli . «I casi sono passati da due a sei - dice la prima cittadina durante una diretta Facebook - aspettiamo altri risultati ma la situazione si è complicata , anche per l'Azienda sanitaria provinciale che deve dare degli esiti in breve tempo».

Dopo un vertice con le autorità sanitarie si è quindi arrivati alla scelta di chiudere gli istituti scolastici. «Questo periodo servirà all'Asp per effettuare i tamponi alle persone già monitorate. Tuttavia questo momento deve essere vissuto con serenità - continua - Tra i casi accertati ci sono soggetti che hanno avuto contatti con troppe persone. Per questo motivo dobbiamo fermarci».

Durante la diretta la sindaca ha bollato come «indegni» tutti coloro che strumentalizzeranno politicamente l'ordinanza. Nel Comune alle porte di Palermo il prossimo 4 e 5 ottobre si andrà infatti alle urne. Oltre a Stadarelli a correre per la fascia tricolore ci sono Rosario Rizzolo e Giuseppe Sucato, rispettivamente con sette e tre liste ad appoggiarli. Entro domenica l'Asp dovrebbe fare pervenire una relazione aggiornata sulla diffusione del virus nel territorio.

Chiuse anche sali giochi e sale scommesse. Dalle 22 stop a impianti sportivi e scuole di ballo. Per i titolari delle attività di ristorazione obbligo di effettuare il servizio unicamente ai tavoli, così da consentire il distanziamento sociale. «Se non sarà possibile dovranno effettuare servizi di asporto solo per cibi cotti - spiega la sindaca - Esclusa la possibilità di consumare bevande fuori dai locali se non si è seduti ai tavoli». Divieto di accesso ai parchi giochi, mentre per domani salterà il tradizionale mercato settimanale.