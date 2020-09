Nel pomeriggio di sabato , i militari della compagnia di Misilmeri, in provincia di Palermo, e il personale dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia , nel corso di una perquisizione in una casa di contrada Mulinazzo di Villafrati , hanno recuperato quasi sette chili di marijuana e una piccola serra con venti piante di oltre due metri cariche di infiorescenze.

Un 56enne originario di Castelvetrano, in provincia di Trapani, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto, per produzione, traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In casa l’uomo aveva allestito un vero e proprio laboratorio, attrezzato di tutto punto per la produzione e la lavorazione della droga. Insieme allo stupefacente sono stati posti sotto sequestro varie attrezzature e materiali utilizzati per la lavorazione e la trasformazione.