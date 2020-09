Oltre due tonnellate di ortofrutta sono state sequestrate (e devolute a enti di beneficienza) dalla polizia a un venditore ambulante che aveva occupato un'ampia porzione di strada a Brancaccio installando una postazione fissa.

L'intervento è stato portato a termine, durante un servizio interforze per controllare i requisiti amministrativi dei numerosi esercenti della zona, dai poliziotti del commissariato di Brancaccio, dal reparto prevenzione del crimine e dalla polizia municipale.

Per la pesante violazione accertata per il titolare della rivendita al dettaglio in forma itinerante, è stata fatta una denuncia penale, una sanzione (di circa 400 euro) per la violazione del codice della strada per occupazione di suolo pubblico. Oltre ai prodotti ortofrutticoli, sono stati sequestrati anche l'attrezzatura e il mezzo usato come traino dell'improvvisata postazione commerciale.