Sono 76 i migranti che si sono gettati in mare dal ponte della nave Open Arms, imbarcazione della Ong spagnola arrivata ieri sera a poche miglia dalla costa di Palermo, dopo il divieto di attracco ricevuto da Malta a cui era stato chiesto riparo per condizioni meteo avverse. Già qualche giorno fa alcuni dei 278 migranti a bordo avevano tentato di saltare in acqua, dopo il no ricevuto dalle autorità maltesi. Oggi il nuovo tentativo per raggiungere la costa palermitana a nuoto.