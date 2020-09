I tifosi del Palermo certamente cerchieranno subito in rosso l’8 novembre, data del derby con il Catania , ma (come ha detto l'esterno d'attacco Floriano recentemente in ritiro a Petralia Sottana) per appeal e livello di competitività degli avversari sono diverse le date che andrebbero segnate sul calendario. Presso la sede della Lega Pro a Firenze, il giorno dopo la composizione dei tre gironi, sono stati compilati i calendari di serie C. Il 27 settembre , data della prima giornata salvo novità legate a possibili variazioni («Con queste norme la C non partirà» – ha dichiarato a TuttoC.com il presidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, facendo riferimento al vincolo relativo alle liste con un tetto massimo di 22 giocatori), i rosanero giocheranno in trasferta contro il Teramo. Si tratta del terzo appuntamento di fila fuori casa all'alba del campionato dopo le sfide contro Salernitana in B e Marsala in serie D. La prima al Barbera è in programma il 4 ottobre contro il Potenza.

L’avvio di campionato della compagine di Boscaglia ha, sulla carta, un coefficiente di difficoltà medio-alto testimoniato dagli impegni ravvicinati contro Ternana ed Avellino (due candidate alla promozione) e, dopo la sfida contro la compagine contrassegnata al momento con una X, dalla sequenza Turris (in casa)-Catanzaro (in Calabria). All’inizio di novembre i rosa disputeranno due gare consecutive tra le mura amiche: quella con la Viterbese e alla nona giornata quella con il Catania, derby la cui ultima apparizione risale alla stagione 2012/13 in serie A. Collocazione temporale vicina per l’altro derby siciliano con il Trapani, sfida fissata in calendario per il 22 novembre alla dodicesima giornata (allo stadio Provinciale) e preceduta dalle partite contro Juve Stabia e Paganese. Da sottolineare con l’evidenziatore anche la sfida contro il Bari in programma il 23 dicembre al Barbera alla diciassettesima giornata. Sarà la gara esterna contro la Cavese, invece, ad inaugurare (il 10 gennaio) il 2021 rosanero. Chiusura con il match contro la Virtus Francavilla, squadra che il Palermo affronterà (il 17 gennaio al Barbera, il 25 aprile in Puglia) all’ultimo atto del torneo.

Ecco il calendario completo del Palermo:



Prima giornata (27 settembre 2020 – 24 gennaio 2021): Teramo-PALERMO



Seconda giornata (4 ottobre 2020 – 31 gennaio 2021): PALERMO-Potenza



Terza giornata (7 ottobre 2020 – 3 febbraio 2021): Ternana-PALERMO



Quarta giornata (11 ottobre 2020 – 14 febbraio 2021): PALERMO-Avellino



Quinta giornata (18 ottobre 2020 – 14 febbraio 2021): X-PALERMO



Sesta giornata (21 ottobre 2020 – 17 febbraio 2021): PALERMO-Turris



Settima giornata (25 ottobre 2020 – 21 febbraio 2021): Catanzaro-PALERMO



Ottava giornata (1 novembre 2020 – 28 febbraio 2021): PALERMO-Viterbese



Nona giornata (8 novembre 2020 – 3 marzo 2021): PALERMO-Catania



Decima giornata (11 novembre 2020 – 7 marzo 2021): Juve Stabia-PALERMO



Undicesima giornata (15 novembre 2020 – 14 marzo 2021): PALERMO-Paganese



Dodicesima giornata (22 novembre 2020 – 17 marzo 2021): Trapani-PALERMO



Tredicesima giornata (29 novembre 2020 – 21 marzo 2021): PALERMO-Monopoli



Quattordicesima giornata (6 dicembre 2020 – 28 marzo 2021): Y-PALERMO



Quindicesima giornata (13 dicembre 2020 – 3 aprile 2021): PALERMO-Casertana



Sedicesima giornata (20 dicembre 2020 – 11 aprile 2021): Vibonese-PALERMO



Diciassettesima giornata (23 dicembre 2020 – 14 aprile 2021): PALERMO-Bari



Diciottesima giornata (10 gennaio 2021 – 18 aprile 2021): Cavese-PALERMO



Diciannovesima giornata (17 gennaio 2021 – 25 aprile 2021): PALERMO-Virtus Francavilla







Ed ecco anche le dieci partite della prima giornata del girone C. Spiccano il derby campano tra Avellino e Turris e quello pugliese tra Virtus Francavilla e Bari: Avellino-Turris, Catania-Paganese, Cavese-Vibonese, Juve Stabia-Monopoli, Potenza-Catanzaro, Teramo-PALERMO, Ternana- Viterbese, Trapani-Casertana, Virtus Francavilla-Bari, Y-X.