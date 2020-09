Cinquant'anni fa il giornalista Mauro De Mauro fu sequestrato e fatto sparire dalla mafia. Cinquant'anni da quel 16 settembre del 1970 , in cui la verità non è ancora emersa, una mancanza, come ha ricordato stamattina in occasione della commemorazione il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia Giulio Francese, «che è sentita ancora da tutti come una ferita aperta . Come una sconfitta per tutti».

«Il rammarico - continua Francese - è quello di non essere riusciti a celebrare in modo significativo questo anniversario», complice la pandemia da Coronavirus che ha ridotto al minimo la cerimonia tenuta come ogni anno in via delle Magnolie, dove Di Mauro abitava e dove fu visto per l'ultima volta.

Il ricordo è stato ravvivato comunque con una piccola e ristretta manifestazione organizzata dal Gruppo siciliano dell'Unione nazionale cronisti italiani a cui hanno preso parte i familiari di De Mauro, insieme al sindaco Leoluca Orlando e alle autorità civili e militari, tra cui il prefetto Giuseppe Forlani.