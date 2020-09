Due asili nido costretti a chiudere i battenti causa Covid, ma solo in un caso per una reale positività. Si tratta del nido Filastrocca , all'Uditore, dove un dipendente comunale che lavora nella struttura è risultato positivo al coronavirus.

Due asili nido costretti a chiudere i battenti causa Covid, ma solo in un caso per una reale positività. Si tratta del nido Filastrocca, all'Uditore, dove un dipendente comunale che lavora nella struttura è risultato positivo al coronavirus.

L'altro nido è l'Allodola di Falsomiele, chiuso in via precauzionale dopo che un genitore ha comunicato di avere avuto contatti con persone risultate positive. In entrambi i casi sono state avviate le procedure di sanificazione ed è stata chiusa la struttura, in attesa che l'Asp dia l'autorizzazione alla riapertura.