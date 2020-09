Domenica 13 settembre saranno svolte le operazioni di disinnesco e rimozione di una bomba della seconda guerra mondiale inesplosa, rinvenuta all’interno del porto. Per la sicurezza di tutti, sarà necessario procedere all’evacuazione e all’interruzione di alcuni servizi in una zona nel perimetro di circa 500 metri dallo svolgimento delle operazioni, che saranno eseguite dall’Esercito.

Grazie alla collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti e sotto il coordinamento della Prefettura, si farà quanto possibile per limitare i disagi alla popolazione, ma ovviamente la priorità alla sicurezza di persone e cose impone l’adozione di misure precauzionali. Tutti i cittadini dovranno quindi evacuare da persone e animali gli edifici indicati nella mappa ricadenti in queste vie.

1. Via Crispi F.sco dal 90 al 290;

2. Piazza della Pace dal 1 al 13

3. Via collegio di Maria al Borgo intero tratto

4. Via Archimede dal 2 al 80 e dal 1 al 65

5. Via della Cera intero tratto

6. Vicolo del Celso intero tratto

7. Via del Commercio intero tratto

8. Via delle Prigioni intero tratto

9. Via Conte Ruggero dal 2 al 74 e dal 1 al 91

10. Vicolo Morici intero tratto

11. Via Dalia dal 2 al 78/b e dal 1 al 85

12. Piazza Vittorio Strazzeri intero tratto

13. Via Ettore Ximenes dal 2 al 40 e dal 1 al 73

14. Piazza Ettore Ximenes intero tratto

15. Via Borgo Nuovo intero tratto

16. via Giuseppe La Masa intero tratto

17. Via Gabriele Bonomo intero tratto

18. Via Anime Sante intero tratto

19. Via Requisenz intero tratto

20. Via Empedocle dal 2 al 22 e dal 1 al 45

21. Cortile Anime Sante intero tratto

22. Via Auferi intero tratto

23. Vicolo Scalici intero tratto

24. Piazza Requisenz intero tratto

25. Vicolo Auferi intero tratto

26. Cortile Auferi intero tratto

27. Via Tommaso Campailla intero tratto

28. Via Domenico Scinà intero tratto

29. Largo Edoardo Alfano intero tratto

30. Via Quintino Sella dal 2 al 16 e dal 1 al 11

31. Via Ettore Pais intero tratto

32. Via Rosario Gerbasi intero tratto

33. Via Cusimano intero tratto

34. Vicolo Basso intero tratto

35. Via Corselli intero tratto

36. Via Fiorelli intero tratto

37. Via dello Speziale intero tratto

38. Via del Medico intero tratto

39. Via Bontà intero tratto

40. Piazzetta Mulino a Vento intero tratto

41. Piazza Vincenzo Linares intero tratto

42. Via Fiammetta intero tratto

43. Via Domenico Schiavo intero tratto

44. Via P.pe di Scordia dal 88 al 190 e dal 67 al 173

45. Via Rosina Muzio Salvo intero tratto

46. Via Benedetto Gravina dal 2 al 82 e dal 1 al 99

47. Via Emerigo Amari dal 2 al 100 e dal 1 al 87

48. Via Ammiraglio Gravina dal 2 al 56 e dal 1 al 69

49. Via Principe di Belmonte dal 2 al 44 e dal 1 al 47

50. Via Principe di Granatelli dal 2 al 32 e dal 1 al 19

51. Via Mariano Stabile dal 1 al 29

52. Via Michele Miraglia intero tratto

53. Via Ruffino intero tratto

54. Cortile San Marco dal 1 al 1 55. Vicolo San Marco intero tratto

56. Via Forno al Borgo Nuovo intero tratto

57. Via Pier delle Vigne intero tratto intero tratto

58. Cortile Lo Verde intero tratto

59. Cortile Empledocle dal 5 al 15

60. Vicolo della Stecca intero tratto

61. Vicolo dello Spezio dal 2 al 34

62. Vicolo Biagio Rossi intero tratto

63. Cortile Bentley intero tratto

L’evacuazione inizierà alle ore 6 e dovrà essere completata entro le ore 9, quando inizierà il disinnesco della bomba. La fine delle operazioni è prevista alle ore 16, ma sarà comunque annunciata dal suono delle sirene. Soltanto dopo sarà possibile accedere nuovamente agli edifici evacuati. È obbligatorio, lì dove presenti, chiudere i rubinetti del contatore del gas ed è obbligatorio, dal primo piano in su, lasciare aperti i vetri delle finestre ed eventualmente le porte a vetro, chiudendo serrande o persiane.

Si invitano tutti i cittadini a seguire le informazioni che saranno diffuse in tempo reale tramite i canali ufficiali del Comune di Palermo e della Protezione civile tramite l’ App Telegram www.t.me/ProtezioneCivilePalermo. I cittadini che necessitano di assistenza per l’evacuazione (anziani, famiglie con bambini piccoli, persone con disabilità, ecc) possono contattare la Protezione civile comunale al numero di telefono 091.7401015 dal Lunedì al Venerdì (ore 09 - 13 e ore 14 - 18). Per tutti i cittadini interessati, saranno allestiti tre centri di ospitalità: Stadio Comunale ”Renzo Barbera”; PalaUditore (PalaMangano) in Via Ugo Perricone Engel n.14 e il PalaOreto di via Santa Maria di Gesù n.11