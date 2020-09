Un autista dell'Amat di Palermo , l'azienda di trasporto pubblico urbano, è risultato positivo al Covid-19 . Si tratta del secondo caso registrato nella società di via Roccazzo, dopo il dipendente impegnato nel servizio di segnaletica risultato contagiato nei giorni scorsi.

Il lavoratore, che si trova ricoverato in ospedale, non sarebbe, però, in gravi condizioni. Intanto l'Amat d'intesa con l'Azienda sanitaria provinciale ha avviato le procedure di tracciamento dei contatti e al momento sembrerebbe esclusa la presenza di un focolaio interno. Avviate anche le operazioni di sanificazione dei locali e dei mezzi.