Prima il test sierologico negativo, poi il tampone risultato positivo. Protagonista un dipendente dell'Amap, la società che a Palermo si occupa della distribuzione dell'acqua. L'uomo è stato in servizio fino a venerdì 28 agosto, per poi essere a riposo il 29 e il 30. Da lunedì successivo è stato in malattia. La scelta di effettuare il tampone è partita dallo stesso lavoratore che avvertiva sintomi influenzali.