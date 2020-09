A Palermo l'ombra del Coronavirus non sembra volersi dissipare, tutt'altro. È di pochi minuti fa la notizia del secondo contagiato tra i dipendenti della Rap , cosa che fa temere la presenza di un focolaio all'interno dell'azienda. Oggi era arrivata la notizia di un dipendente dell'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti in città trovato affetto da Covid, si tratta di un addetto all'autoparco Ingham. Il secondo contagiato, invece, sarebbe di stanza presso gli uffici di Partanna.

La Rap aveva già programmato i test sierologici per tutti i lavoratori, ma le notizie di oggi hanno accelerato la procedura. Un positivo anche al cell center Abramo, con l'azienda che oggi ha chiuso gli uffici in viale Regione Siciliana per una sanificazione straordinaria dei locali.

Anche un paziente dell'ospedale Villa Sofia è risultato positivo al tampone. Ma al quarto tentativo. Si tratta di un migrante di 28 anni proveniente dall'hot spot di Lampedusa e ricoverato a Palermo dopo che ha mostrato un principio di ischemia. Il giovane è ricoverato in neurologia, ma è sempre stato asintomatico.