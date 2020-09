Un evento che ha dell'eccezionale. Tra i sette positivi al Covid-19 annoverati ieri a Palermo c'è anche una donna migrante, sbarcata nei giorni scorsi a Lampedusa, che ha partorito a bordo di un elicottero del 118 della Regione siciliana.

Per la donna, era stato disposto il trasferimento a Palermo, sotto l'assistenza costante dei medici e del personale del sistema sanitario regionale. «Per noi - dichiara l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza - il diritto alla salute di tutti è l'unica stella polare. Dalla quale non arretriamo e non arretreremo».